La tempête est loin d’être terminée dans Kamouraska-L’Islet

La tempête est loin d’être terminée dans la région. Encore 10 cm de neige sont prévus aujourd’hui avec de la poudrerie, sans parler des conditions routières qui demeurent difficiles et de certains établissements scolaires qui sont toujours fermés.

Fermées de façon préventive, hier, les écoles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud sont toutes ouvertes aujourd’hui.

À la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, les écoles primaires sont fermées ce matin. Une décision sera rendue en avant-midi pour le reste de la journée. Par contre, l’École polyvalente de La Pocatière et l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal sont fermées pour la journée.

Pour une deuxième journée de suite, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière demeure fermé pour la journée.

Conditions routières

Du côté des conditions routières, toutes les routes de Kamouraska-L’Islet sont enneigées. La visibilité est bonne partout, à l’exception de la route 132 entre La Pocatière et Kamouraska et l’autoroute 20 entre La Pocatière et Rivière-du-Loup où elle est réduite pour le moment.