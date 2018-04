Une autre tempête de neige en gestation

Déjà que le printemps se laisse désirer depuis son arrivée, voilà que Dame Nature étirera une fois de plus son élastique hivernal, et par conséquent, notre patience, au cours des prochains jours. En effet, environ 20 cm de neige sont prévus dans la nuit de dimanche à lundi dans la région de Kamouraska-L’Islet, selon les plus récentes prévisions à long terme de MétéoMédia.

André Monette, météorologue chez MétéoMédia, ne s’est pas gêné pour le rappeler : « Avril est un mois de transition. On peut tomber du bon comme du mauvais côté. Cette année, ce n’est pas le bon », a-t-il déclaré.

Température sous les normales saisonnières et bonnes bordées de neige, voilà avec quoi les gens de Kamouraska-L’Islet doivent jongler depuis le début du printemps. À titre d’exemple, les normales saisonnières à ce moment-ci de l’année tournent généralement entre 6 °C le jour et -3 °C la nuit. Mardi 10 avril, une température maximale de 1 °C a été enregistrée le jour et une température minimale de -11 °C au courant de la nuit, bien loin sous les normales.

Et la neige?

De plus, le 4 avril dernier, la région recevait entre 15 et 25 cm de neige. Tout le monde croyait alors qu’il s’agissait de la dernière tempête hivernale, d’autant plus que la moyenne des précipitations de neige pour la région durant ce mois tourne généralement autour de 20 cm. Il semblerait que non, car André Monette nous annonce au moins 20 autres centimètres dans la nuit de dimanche à lundi. « Après ça va se changer en pluie et votre région devrait recevoir une quantité entre 20 et 25 mm », ajoutait-il.

Dans les jours suivants, la grisaille et les températures sous les normales saisonnières doivent se poursuivre, conséquence de cet air arctique, en provenance du pôle Nord, qui stagne actuellement sur l’Amérique du Nord. Il nous faudra donc patienter avant de profiter des premières températures entre 15 et 20 °C. « Heureusement, les nouvelles sont plus encourageantes pour mai. Mais avril, on va oublier ça cette année », de conclure André Monette.