Tchin, l’agence créative est lancée

Crédit photo : Courtoisie

Servlinks Communication, dont le siège social est situé à Rivière-du-Loup au Bas-Saint-Laurent, crée des d’emplois avec la création de l’agence Tchin, qui devient ainsi la filiale spécialisée en marketing web de l’entreprise.

« Nous avons voulu doter le Bas-Saint-Laurent d’une agence multidisciplinaire avec une approche humaine, dynamique et colorée, afin de faire vivre une expérience unique à nos clients », explique le directeur artistique, Guillaume Asselin. « Nous proposons une vision globale, professionnelle et accessible afin que tous puissent profiter des possibilités de développement sur le marché. » Concepteur graphique, stratège numérique, designer web et programmeurs sont au nombre des emplois spécialisés créés. « Le monde change, les achats en ligne et dans Internet prennent de plus en plus d’importance. La compétition est partout », ajoute Jean-François Dumais, directeur des ventes. La stratégie élaborée prévoit un accompagnement serré. « Nous proposons, analysons et cheminons avec le client, afin d’aller plus loin ».

Déjà en activité dans les locaux de Servlinksà Rivière-du-Loup, Tchin a nécessité un investissement de 500 000 $. Au total, sa création a généré une quinzaine d’emplois, incluant l’équipe initiale de cinq spécialistes, ce qui en fait la plus importante agence du genre au KRTB en termes de professionnels spécialisés. D’autres embauches sont envisagées, de même qu’un important investissement qui pourra se traduire par un déménagement dans des locaux plus vastes et adaptés à la création.