TCG Boutique se refait une beauté

Crédit photo : Courtoisie

Un projet de réaménagement important avait lieu le 26 mars dernier dans TCG Boutique, l’entreprise-école du programme de Techniques de comptabilité et de gestion. Ce dernier impliquait la participation de 3 cohortes d’étudiants du programme à différents niveaux.

L’équipe Marketing, composée d’étudiants de 3e année du programme, a débuté ce projet au cours de son mandat en 2017 en proposant un nouvel aménagement de l’aire de vente. Celui-ci avait pour but de permettre aux clients de profiter d’une plus grande aisance lors de leur visite, ainsi que de leur offrir une meilleure expérience de magasinage. Suite à la passation des pouvoirs de janvier 2018, la nouvelle équipe Marketing, composée d’Anne-Isabelle Métivier et de Zacharie Dionne, a poursuivi le projet en améliorant davantage le concept et en planifiant sa mise en œuvre. C’est ainsi que les étudiants de première année du programme ont été sollicités pour procéder au réaménagement physique des lieux en 3 étapes majeures : le déplacement du comptoir-caisse, des présentoirs à vêtements et des bibliothèques.

TCG Boutique est en pleine croissance depuis les dernières années. Les ventes ne cessent d’augmenter grâce au travail des gestionnaires qui mettent en œuvre des projets innovants année après année. On a pu observer une augmentation de plus de 50 % des ventes de 2016 à 2017 et de 61,5 % de 2017 à 2018. Plusieurs promotions et activités sont prévues au calendrier pour les prochaines semaines afin de continuer de développer l’entreprise.