Surdose de beau temps pour l’Expo de Saint-Pascal?

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Annuellement, le comité organisateur de l’Exposition agricole de Saint-Pascal doit jongler avec les aléas de Dame nature. Pourtant, cette année, elle a été particulièrement clémente en terme de température. Peut-être trop, même.

Les visiteurs étaient nombreux, mais Normand Bard, président de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska, estime que la chaleur a peut-être découragé certaines personnes à se présenter à l’Expo de Saint-Pascal cette année. « Notre plus grosse journée a été le jeudi et notre samedi a été plus tranquille. Comme il a fait beau durant toute l’expo, la seule façon qu’on peut expliquer ça, c’est par la chaleur qu’il faisait. »

Néanmoins, cette 91e édition a tout de même attiré environ 16 740 visiteurs, selon Normand Bard. Des producteurs de partout sur la Côte-du-Sud et même de Rivière-du-Loup, les Basques et Rimouski ont participé aux jugements d’animaux qui ont su attirer les foules à nouveau. « La qualité des bêtes qui passent à Saint-Pascal est incomparable et les gens apprécient ça », d’ajouter le président.

Sur le plan commercial, tout le pavillon était rempli d’exposants différents cette année, ce que les visiteurs n’ont pas manqué de souligner. À l’extérieur, les manèges et les concessionnaires de machineries agricoles s’étaient donné rendez-vous comme à l’habitude.

Au chapitre des activités, le gala amateur et la tire de chevaux du dimanche ont été très courus. Toutefois, le spectacle du samedi soir du groupe Carotté n’a pas su trouver son public. Autre ombre au tableau, le feu d’artifice prévu pour l’ouverture officielle du jeudi a dû être annulé, en raison du risque trop élevé d’incendie dû à la sécheresse des dernières semaines. Dans l’ensemble, le comité organisateur se dit tout de même satisfait de cette 91e édition.