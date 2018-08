Supplémentaires et nouveaux spectacles pour la rentrée culturelle

Crédit photo : Courtoisie

Cet automne, rendez-vous avec un conteur légendaire, des humoristes en grande forme, un orchestre de violons, une icône innue et un piano man en supplémentaire, question de vivre de grandes émotions aux Arts de la scène de Montmagny.

Le conteur Fred Pellerin affiche déjà complet avec son nouveau spectacle « Un village en trois dés », présenté une première fois le jeudi 6 septembre 20 h à la salle Edwin-Bélanger. Il reste quelques billets pour sa supplémentaire du mercredi 5 décembre prochain.

Après plusieurs années d’absence sur scène, Patrick Groulx reprend la route pour roder son prochain one man show. Bien que le spectacle n’est pas encore de titre définitif, la mention « 16 ans et plus » est apposée en raison du contenu plus « mature ». De belles folies en perspectives le vendredi 7 septembre 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Pour son 2e spectacle solo, François Bellefeuille dévoile ses nouvelles réalités de conjoint et de parent. Un sans-faute hilarant à voir le samedi 15 septembre 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

La tournée Vivaldissimo des Violons du Roy, cet orchestre de Québec composé uniquement d’instruments à cordes, dédie un concert complet à l’œuvre de Vivaldi. Dans une formule conviviale sans chef d’orchestre, les musiciens des Violons du Roy présentent tour à tour leurs coups de cœur le dimanche 16 septembre 15 h à la salle Edwin-Bélanger.

Florent Vollant chante en langue innue l’environnement culturel contemporain et les racines des Premières Nations. Avec son nouvel album Mishta meshkenu, qui signifie « la grande route », il trace le chemin vers l’universel pour vous toucher en plein cœur. En première partie, Matiu raconte avec sa voix brute son quotidien entre la réserve et la ville. Laissez-vous transporter le samedi 22 septembre 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Après une prestation magistrale au lancement de saison et un engouement qui ne dérougit pas depuis, Christian Marc Gendron offrira une supplémentaire de son spectacle PIANO MAN EXPÉRIENCE. Accompagné de sa conjointe Manon Séguin et de ses musiciens, il redonne vie à un répertoire indémodable de pianistes légendaires. Un spectacle flamboyant dont l’énergie est contagieuse, à vivre les vendredi 28 et samedi 29 septembre 20 h à la salle Promutuel Assurance.