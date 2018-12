Des supplémentaires à glisser sous le sapin

Crédit photo : Courtoisie

Juste à temps pour Noël, voici deux nouvelles mises en vente de la programmation 2019-2020 qui sauront certainement faire plaisir à vos proches.

Laissez-vous transporter dans l’univers survolté de Mariana Mazza et dans celui historique de Boucar Diouf. L’engouement pour l’explosive Mariana Mazza ne dérougit pas. L’humoriste au franc-parler unique revient pour une dernière fois à Montmagny avec son spectacle solo Femme ta gueule. Ayant franchi le cap des 250 000 billets vendus, ce spectacle intense et criant de vérité s’adresse à un public averti de 16 ans et plus.

Aussi, déjà une supplémentaire pour Boucar Diouf quelques jours à peine après son passage en sol magnymontois. Ce conteur hors pair jumelle en un voyage historique l’humour et la science afin de raconter le fleuve St-Laurent. Magtogoek ou le chemin qui marche, c’est le nom que les Algonquins avaient donné au fleuve avant l’arrivée de Jacques Cartier. C’est aussi ce chemin qui a guidé ses pas jusqu’à Rimouski en 1991.

Les billets seront en vente auprès des membres VIP du 28 au 30 novembre et aux membres Privilèges du 3 au 5 décembre. L’admission générale se fera quant à elle à compter du jeudi 6 décembre minuit en ligne, dès 9h au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866-641-5799 et chez Jean Coutu Montmagny.