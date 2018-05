La superficie du feu de forêt de Picard révisée à la hausse

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

La SOPFEU a revu à la hausse la superficie du feu de forêt qui s’est déclaré samedi en milieu d’après-midi sur le TNO de Picard.

Évaluée, au départ, à dix hectares, la superficie équivaut maintenant à 23 hectares, ce qui représente environ une quarantaine de terrains de football. Selon Marie-Louise Harvey, agente à la prévention et à l’information pour la SOPFEU, cette variation de superficie est tout à fait normale. « La première estimation est toujours faite du haut des airs et avec la fumée, surtout en terrain montagneux, il est difficile d’avoir un bon aperçu. Une fois l’incendie maîtrisé, nous refaisons une estimation et celle-ci peut soit augmenter ou diminuer », expliquait-elle.

Depuis hier, une vingtaine de pompiers continuent d’arpenter le site de l’incendie pour s’assurer qu’il n’y a plus aucun point de chaleur. Ils quitteront les lieux une fois l’opération terminée.