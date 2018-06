Succès pour la première édition du Colorang

Crédit photo : Jean-François Papillon

Samedi 2 juin se tenait la première édition du Colorang, une course festive organisée à l’occasion du 125e de Saint-Germain. Saupoudrées de couleurs, foulant le rang Mississipi, 160 personnes colorées ont parcouru les beautés de Saint-Germain, du village au fleuve, en longeant les champs et les cabourons.

Le Racoin, café-camping, a accueilli les participants pour pique-niquer. La fête s’est poursuivie avec un animateur de foule et un spectacle de musique du groupe traditionnel La Sainte Nigoune. Les vrais coureurs, les familles, les amis, les petits et les grands s’en sont donné à cœur joie. Le Colorang est une adaptation rurale d’une fête indienne, la holi, où la poudre colorée vole abondamment et décore le paysage et les gens. Ce concept s’est répandu mondialement, jusqu’à Saint-Germain. Les festivités du 125e se tiendront du 29 juin au 1er juillet.