Succès lors de la dernière compétition régionale des gymnastes du club GYMAGINE

Crédit photo : Courtoisie

Les 17 et 18 mars derniers, 38 gymnastes du circuit régional du club de gymnastique GYMAGINE de La Pocatière participaient à la troisième et dernière compétition de l’Est-du-Québec de l’année 2017-2018. Toutes les gymnastes sont reparties avec des récompenses et ont récolté un total de 74 médailles et de 77 rubans.

Notons particulièrement les performances des gymnastes suivantes qui se sont taillé une place dans les trois premières positions de leur catégorie respective. Dans la catégorie CR2 : Adèle Bérubé, Hilarie Ouellet, Élizabeth Pelletier et Sanaheb Parisien chez les 8-10 ans et Alicia Rousseau chez les 11 ans et plus. Dans la catégorie CR3 de base : Mélyna Lepage chez les argo, Marjolaine Deschênes, Rachel Lambert, Rosaly Sirois et Océanne Côté chez les tyro et Léanne D’Amours chez les novices. Dans la catégorie CR3 avancé : Talia Beaulieu et Anne-Marie Bérubé chez les tyro. Enfin, dans la catégorie CR3 spécialiste : Rachel Castonguay chez les novices et Marianne Beaulieu chez les seniors.

Nous connaîtrons bientôt le nom des gymnastes qui se sont classées pour le Challenge des régions qui se tiendra à Saguenay du 18 au 20 mai prochain.