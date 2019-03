Un succès au Kamouraska pour la semaine de l’emploi

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la Semaine de l’emploi au Bas-Saint-Laurent, qui s’est tenu du 18 au 23 mars 2019, le bureau de Services Québec de La Pocatière, les organismes en employabilité du Kamouraska, ainsi que les institutions d’enseignement et leurs partenaires se sont unis pour offrir une programmation d’activités innovantes et diversifiées.

Le lundi 18 mars en après-midi, plus de 40 employeurs de la région ont eu la chance de participer à des ateliers express pour être un employeur de choix en 2019. Ces ateliers portaient sur les thématiques suivantes : le recrutement de travailleurs étrangers à l’international, les pratiques innovantes en ressources humaines ainsi que l’importance du territoire dans une démarche de recrutement de main-d’œuvre, la reconnaissance des acquis et des compétences des travailleurs et les bonnes pratiques pour l’embauche d’étudiants.

Le 18 mars lors d’un 4 à 6, 34 employeurs et une centaine d’étudiants se sont réunis au Cégep de La Pocatière. Cet événement à caractère décontracté était une occasion unique pour les employeurs de rencontrer des étudiants dynamiques à la recherche d’un emploi ou d’un stage. Des élèves du Centre de formation professionnelle de Rivière-du-Loup, du Cégep de La Pocatière ainsi que de l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière étaient présents.

Le 20 mars à 19 h, une soirée sous le thème Et si j’ai encore le cœur à l’ouvrage, organisée par le SAE Kamouraska, a eu lieu au Centre Bombardier. Visant les employeurs et les citoyens de 55 ans et plus, l’évènement a rejoint plus de 60 participants. La fiscalité et la retraite étaient entre autres abordées, suivies d’un panel pour sensibiliser les personnes qui réfléchissent à la retraite, qui sont déjà retraitées ou qui envisagent un retour sur le marché du travail.

La semaine s’est terminée avec le professeur Frédéric Laurin, de l’école de gestion de l’Université du Québec à Trois-Rivières. M. Laurin y a présenté les facteurs clés du succès d’une démarche de développement régional. Près de 50 personnes étaient présentes, dont des organismes, des municipalités et des élus.