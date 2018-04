Encore du succès pour les cliniques de passeports

Crédit photo : Courtoisie

Le député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, se réjouit que les cliniques de passeports soient devenues une tradition attendue des résidents de la circonscription.

Du jeudi 12 au samedi 14 avril dernier, les citoyens ont fait appel à l’équipe itinérante de bénévoles du député qui était de passage à Rivière-du-Loup, Saint-Adalbert et Montmagny. Plus de 485 formulaires ont été remplis en trois jours. Lors des cliniques, ce sont une douzaine de bénévoles qui viennent prêter main-forte afin que les demandes envoyées à Passeport Canada soient complètes et conformes.

En tout temps, selon les heures d’ouverture des bureaux, le personnel de circonscription du député peut guider les citoyens à travers le processus de demandes de passeports. Lorsque la situation du requérant ou de sa famille est particulière, par exemple en cas de garde partagée des enfants, entre autres, ou lorsque le passeport a été perdu ou endommagé, il est d’ailleurs préférable de prendre rendez-vous avec le personnel.

À l’automne 2018 auront lieu les prochaines cliniques, les détails seront communiqués au cours des mois à venir ce sujet.