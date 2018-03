Crédit photo : Archives Le Placoteux

Des citoyens veulent « occuper » la Station plein air de Saint-Pacôme pour l’avenir du site. Le mouvement s’appelle « Occupons-NOUS de la Station! » et aura lieu samedi en début d’après-midi.

« En fait, nous voulons simplement, amicalement, aller nous rencontrer à la montagne pour jouer dehors et profitez du plein air. Nous voulons échanger sur les idées que les utilisateurs et les gens du Kamouraska pourraient avoir pour garder ce lieu accessible aux sports et loisirs », dit l’instigatrice, Ysabelle Fugère.

Elle ajoute qu’il s’agit d’un événement organisé spontanément qui vise à mettre des gens en lien pour créer une nouvelle vocation au site. Sur la page Facebook créée pour l’occasion, on indique que « vendre cet espace à un promoteur immobilier serait de dénaturer, défigurer le village bucolique de Saint-Pacôme et entraverait grandement la santé et le bien-être des habitants de Saint-Pacôme et des villages avoisinants. »