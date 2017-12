Une Station plein air 2.0 au Club de golf de Saint-Pacôme

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Club de golf de Saint-Pacôme deviendra une sorte de Station plein air 2.0 pour la saison hivernale, en proposant des pistes de ski de fond, de raquette et de la glissade aux gens de la région.

Ce virage fait suite à une année test réalisée l’hiver dernier où des pistes de ski de fond ont été tracées sur le terrain de golf enneigé. À ce moment, une quinzaine de personnes empruntaient les pistes de façon régulière, et cela, malgré le fait que le Club n’avait pas fait connaître cette nouvelle orientation.

Cette année, les bénévoles du Club de golf, en collaboration avec le Service des loisirs de Saint-Pacôme, ont décidé de mettre le pied sur l’accélérateur et de faire connaître cette nouvelle offre de service à la population, en la bonifiant au passage de pistes de raquettes et de glissades familiales. « C’est une façon pour nous de rentabiliser nos installations à l’année, car le chalet demeure ouvert du jeudi au dimanche durant tout l’hiver », de préciser M. Denis Beaupré, membre du conseil d’administration et responsable de la publicité et des infrastructures au Club de golf de Saint-Pacôme.

5 km

Aménagée sur le parcours neuf trous, communément appelé « Golf de la Pruchière », la piste de ski de fond aura une distance de 5 km et doit être accessible aux skieurs avant Noël. Les utilisateurs pourront l’emprunter au coût de 5 $, ou se procurer une carte de saison dont le prix variera entre 20 $ et 50 $ pour une personne seule, un couple, ou une famille. De leur côté, la glissade et les sentiers de raquettes seront offerts gratuitement.

Toutes ces activités pourront être pratiquées 7 jours sur 7. Ceux qui ne disposeront pas de l’équipement nécessaire pour s’adonner à ces plaisirs d’hiver pourront se tourner vers de la location, sur place. « Le Comité des loisirs travaille là-dessus pour offrir des skis, des bottes, des bâtons et même des chambres à air pour la glissade », d’ajouter M. Beaupré.