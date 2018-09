Stage en mer pour un cadet de L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Récemment, un cadet du CCMRC J.E. Bernier de L’Islet a eu la chance de vivre toute une expérience. Le Maître de 2e classe Fabrice Pelletier, accompagné de trois autres cadets de l’URSC Est et de quatre cadets des provinces maritimes, a été sélectionné afin de participer à un stage en mer sur le fleuve Saint-Laurent à bord du NCSM Oriole à l’occasion de la Tournée des Grands Lacs 2018.

L’aventure a débuté le dimanche 9 septembre lors de son embarquement à bord du navire NCSM Oriole au Port de Québec. Celui-ci a quitté le port lundi matin en direction de Sept-Îles où il accosta le vendredi 14 septembre.

Pendant cette semaine, les cadets ont appris à naviguer sur le bateau. Ils ont également expérimenté la vie à bord d’un véritable navire. Il faut quatre ou cinq d’entre eux sur le pont pour tirer une voile, la fixer et sortir de sous le cordage en toute sécurité. Toutes voiles dehors, le NCSM Oriole déploie quelque 1 220 mètres carrés de voile en Dracon. Le travail de déploiement de ces gigantesques voiles et de dégréement des mâts s’exécute manuellement; on ne trouve aucun treuil sur le bâtiment.

Le NCSM Oriole est le plus ancien navire et le seul voilier de la Marine royale canadienne (MRC). Il offre une formation de voile pour les jeunes officiers et sous-officiers dans le cadre de leur initiation à la vie en mer. Il sert également pour les exercices de travail d’équipe et la formation à l’ensemble des Forces armées canadiennes. Il participe à de nombreux événements, des courses et des évènements de relations publiques avec l’appui des organismes de bienfaisance locaux. L’équipage permanent de neuf marins de la MRC est complété par des groupes changeants de Cadets de la Marine et de réservistes pour former un groupe de 21 marins sur le pont.