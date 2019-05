Spectacle de danse flamenco de Karine Parisé à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Mer et mères, Andalousie et Gaspésie, souvenirs d’enfance et festivités de chaque instant. Ce sont tous ces liens, ces ponts entre passé et présent que dressera le spectacle de danse flamenco Marea le 16 mai prochain 20 h à Saint-Jean-Port-Joli, sur la scène du Centre socioculturel Gérard-Ouellet.

Spectacle de flamenco atypique, Marea est dirigé, dansé et chorégraphié par la réputée danseuse flamenco Karine Parisé qui sera accompagnée de son orchestre réunissant guitare, accordéon, percussions et chant.

Les billets sont disponibles dès maintenant dans quelques commerces locaux et sur le site Le point de vente.