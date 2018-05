En spectacle au Chalet d’Ixworth de Saint-Onésime

Crédit photo : Courtoisie

Pour une deuxième année, GLS productions et la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon s’associent pour proposer une programmation estivale au Chalet d’Ixworth sous la forme de soupers spectacles. Les soupers seront servis à 18 h et les spectacles débuteront à 20 h.

La saison débute le 22 juin avec le spectacle de Jérôme Couture.

Le 12 juillet, dans une formule intimiste, guitare à la main, Ludovick Bourgeois présentera les chansons de son premier album entremêlées de quelques classiques.

Le 1er août, Guillaume Wagner viendra roder son troisième one-man-show.

Le 4 août, Yoan nous fera découvrir les chansons de son nouvel album francophone ainsi que plusieurs classiques du rock’n’roll et country américain tels ceux de Johnny Cash, Waylon Jennings, Leon Russels et Elvis Presley.

Le 11 août, Luc De Larochellière proposera un spectacle sur le thème du rêve et du voyage où se côtoient les rythmes et la douce poésie des chansons de son nouvel album « Autre monde » ainsi que des relectures de ses plus grands succès. Andréa Lindsay sera en première partie.

La saison de spectacles se terminera avec Kevin Parents le 26 août. Armé de ses guitares et de son harmonica, il dévoilera les chansons de son nouvel album Kanji, ainsi que plusieurs de ses plus grands succès.

Les billets sont actuellement disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière, à l’Épicerie NJL de Saint-Onésime et au Chalet d’Ixworth au (418) 856-6556.

