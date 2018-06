Soutien à l’œuvre du camp Canawish

Crédit photo : Maxime Paradis

C’est avec tristesse et désolation que nous avons appris la nouvelle de la fermeture du camp Canawish pour l’été 2018. Toutefois, nous choisissons de ne pas nous résigner et de regarder l’avenir avec confiance et audace.

Il nous apparaît clair que les ressources pour les personnes avec un handicap sont aussi nécessaires que rares. En conséquence, nous affirmons haut et fort notre désir de soutenir l’œuvre du camp Canawish par tous les moyens possibles afin que :

les personnes avec un handicap puissent avoir un lieu de vacances;

les familles des personnes avec un handicap puissent avoir un répit;

cette œuvre du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière soit un témoignage de lumière et d’amour auprès des plus petits et des plus faibles parmi nous; les sans-voix.

Déjà, nous sommes près d’une centaine à signer la présente lettre et à travailler à rassembler des actions porteuses et des idées pour un éventuel plan de relance. Nous sommes déterminés à soutenir le camp pour assurer sa relance, sa survie et sa pérennité. Nous ne pouvons abandonner l’œuvre que l’abbé Odilon Hudon a fondée et a soutenue pendant 45 ans et jusqu’à sa mort, il y a à peine plus d’un mois.

Beaucoup d’entre vous ont connu Odilon présent sur le camp, accueillant les campeurs de toutes conditions, avec attention, simplicité et joie, avec comme repère les paroles de Jean Vanier : Chaque enfant, chaque être humain, aussi fragile ou vulnérable qu’il soit, a un besoin inné d’expérimenter qu’il peut être source de joie […] qu’il peut être célébré. Aujourd’hui, nous sollicitons votre attention afin que Canawish demeure vivant.

C’est avec confiance, que nous interpellons la communauté entière ainsi que leurs leaders, Mgr Pierre Goudreault, MM. les députés Bernard Généreux et Norbert Morin, afin de mettre l’épaule à la roue et de relancer sur des bases solides le camp Canawish afin d’assurer l’avenir de cette ressource précieuse pour les personnes avec un handicap.

En toute solidarité,

Julie Lamarre et Bertin Dickner, au nom des 97 signataires (ex-employés) ci-dessous :