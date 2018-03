Crédit photo : Courtoisie

C’est lundi le 26 mars prochain, dans le cadre de son cours de méthodologie, qu’une jeune citoyenne de Saint-Jean-Port-Joli tiendra une soupe d’éducation populaire.

Laure Jalbert-Drouin, étudiante en cinquième secondaire au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et intéressée par une carrière en droit, a eu l’idée d’organiser un évènement d’éducation sur les droits sociaux et individuels. Cet évènement gratuit et ouvert à tous se déroulera dès 11h30 à la Salle communautaire Joly, au 318 rue Verreault à Saint-Jean-Port-Joli. À cet effet, une bonne soupe à partager sera offerte gratuitement à toute la population. Ce sera l’occasion de se réunir et de partager. Par la suite une présentation sur les droits sociaux et individuels sera tenue dans la même salle.