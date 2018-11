Soupe au bouton ouvrira une friperie à Saint-Jean-Port-Joli.

Instigateur de l’activité Troc tes fringues dans la région de L’Islet, l’organisme en sécurité alimentaire Soupe au bouton ira de l’avant prochainement avec l’ouverture d’un comptoir vestimentaire. Le local aura pignon sur rue à proximité de la pharmacie Brunet de Saint-Jean-Port-Joli.

L’idée n’est pas nouvelle, d’exprimer la présidente de l’organisme, Ginette Desbiens. Depuis la fermeture de la Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Jean-Port-Joli, il y a quelques années, il existait peu de possibilités pour les gens à faible revenu de L’Islet désireux de se procurer des vêtements à coût modique. « Ne serait-ce que pour habiller des enfants, c’est très difficile dans la MRC de L’Islet. Il faut souvent se rendre à Montmagny ou La Pocatière. Imaginez pour une famille qui a peu de moyens », d’indiquer la présidente de Soupe au bouton.

L’ouverture d’un local vestimentaire viendra donc combler ce besoin, selon elle. De plus, cela permettra d’accentuer la récupération et la revalorisation des textiles sur le territoire de L’Islet. Parce qu’en tenant l’activité Troc tes fringues deux fois par année à la Maison Communautaire Joly, Soupe au bouton est en mesure de constater qu’il y a non seulement une demande pour des vêtements usagés, mais également une offre abondante. « On veut maximiser la réutilisation au maximum des textiles. Si on reçoit un vieux drap abîmé, on va en faire des guenilles qu’on pourra donner en sac à des garagistes, par exemple. On va trouver des façons de faire pour réutiliser ou revaloriser ce qu’on ne pourra pas vendre pour assurer un roulement de la marchandise et éviter de trop en accumuler », d’ajouter Ginette Desbiens.

Soupe au bouton espère ouvrir son comptoir vestimentaire, qui sera entièrement opéré par des bénévoles, après la période des fêtes. Des petits travaux ont lieu actuellement dans un local loué par la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, à proximité de la pharmacie Brunet sur la route de l’Église. « On a déjà reçu beaucoup de vêtements, simplement par le bouche-à-oreille. On nous a aussi fait don d’une laveuse-sécheuse et d’un réfrigérateur », d’indiquer la présidente

Quant à l’horaire d’ouverture et la façon de procéder pour la récolte des vêtements usagés, Ginette Desbiens mentionnait que ces informations seraient communiquées prochainement.