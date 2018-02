Soupe au bouton lance un nouveau concept

Crédit photo : Courtoisie

Au fil du temps, Soupe au bouton s’est fait connaître pour ses différentes actions en sécurité alimentaire, telles que le dépannage alimentaire et les cuisines collectives.

L’organisme qui est très bien enraciné dans sa communauté a constaté un intérêt grandissant de la population pour des activités de cuisine collective de courte durée et qui ne nécessitent pas un engagement mensuel. Parallèlement, de nombreuses personnes souhaitent cuisiner pour autrui des plats destinés au comptoir alimentaire comme mode d’implication citoyenne.

Soupe au bouton a mijoté tranquillement la question afin de lancer des activités qui combleraient ces différents besoins. « Après quelques mois de réflexion, nous avons trouvé un concept intéressant : celui des ateliers de cuisine créative. Nous ciblons 1 ou 2 recettes en fonction des aliments du comptoir qui doivent être transformés rapidement. Les gens intéressés viennent cuisiner le temps d’une matinée et partagent ensemble un repas sur l’heure du dîner. À la fin, les participants ont le choix de remettre leurs portions au comptoir alimentaire ou de les rapporter à la maison. » De déclarer Émélie Lapierre de Soupe au bouton.

L’activité gratuite permet non seulement de limiter le gaspillage alimentaire, de briser l’isolement, mais aussi de développer la débrouillardise culinaire en créant des recettes saines et appétissantes en fonction des ingrédients disponibles. L’animation de ces ateliers peut se faire par des citoyens ou citoyennes désireux de partager leurs connaissances culinaires. C’est un concept transférable dans toute municipalité munie d’une cuisine équipée des MRC de Montmagny et de L’Islet.