Les sorties de la 20 convoitées pour de nouvelles stations-service

Crédit photo : Courtoisie

Au moins trois sorties de l’autoroute 20 sont actuellement convoitées par des promoteurs désireux d’y construire de nouvelles stations-service dans Kamouraska-L’Islet. De ces trois projets, le plus avancé doit voir le jour à Saint-Roch-des-Aulnaies et accueillir un restaurant qui sera opéré par le propriétaire de la Fromagerie Port-Joli.

Annoncé l’été dernier, le projet d’halte autoroutière en bordure de l’autoroute 20 à Saint-Roch-des-Aulnaies inclura une station-service, un dépanneur et un restaurant. Au départ, il était conditionnel à ce qu’un partenaire-opérateur de la région s’investisse dans la gestion d’un restaurant. Quelques mois plus tard, le promoteur David Duperron confirme que le projet pourra aller de l’avant. « Raphaël Tremblay, propriétaire de la Fromagerie Port-Joli, a accepté de s’associer à moi pour réaliser ce qui deviendra la Halte Routière de la Seigneurie », indique-t-il.

Lorsqu’il avait débuté ses recherches pour un partenaire-opérateur il y a près d’un an, David Duperron n’avait pas caché souhaiter un restaurant qui fonctionnerait matin-midi-soir, inspiré du modèle de la Fromagerie des Basques à Trois-Pistoles. En s’associant avec la Fromagerie Port-Joli, sa vision pourra donc se concrétiser. « C’est gagnant-gagnant, car Raphaël était aussi à la recherche d’une vitrine de vente supplémentaire pour ses produits dans la région », d’ajouter David Duperron.

Le restaurant pourra accueillir une soixantaine de personnes assisses à l’intérieur, en plus d’offrir le service au volant. Une aire verte extérieure sera aussi aménagée pour la haute saison.

Le tandem d’investisseurs, qui en est actuellement à finaliser ses échéanciers, devrait être fixé sous peu sur la date d’ouverture de halte routière, dont l’architecture du bâtiment sera inspirée d’un manoir seigneurial français. En ce qui concerne les bannières qu’emprunteront le dépanneur et la station-service, David Duperron et Raphaël Tremblay doivent les annoncer sous peu. « À cet effet, nous sommes ouverts à céder nos droits d’opération du dépanneur et de la pétrolière à toute personne intéressée à participer à ce projet », ont-ils déclaré par voie de communiqué.

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

À la sortie suivante sur l’autoroute 20, le propriétaire du Esso de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Harold Dionne, confirmait que son entreprise était sur le point d’être vendue au Groupe Filgo qui doit continuer d’y opérer une station-service. « C’est conditionnel au passage du réseau d’aqueduc », précisait-il.

Fondé en 1956, le Groupe Filgo est regroupé depuis 2016 avec Sonic. L’entreprise dispose d’un portefeuille de bannières qui inclus, entre autres, Shell et Miraco du côté des stations-service, et Super Soir au chapitre des dépanneurs.

Saint-Pascal

À Saint-Pascal, les rumeurs vont bon train quant à un projet de station-service à la sortie de l’autoroute 20. Les promoteurs demeurent inconnus pour le moment, mais tout porte à croire que le projet doit se réaliser sur le terrain d’un garage/lave-auto aujourd’hui fermé et appartenant à M. Roch Labrie sur la rue Rochette. Contacté à cet effet, ce dernier n’a pas voulu nous confirmer s’il avait bien procédé à la vente de son terrain et du bâtiment.

Toutefois, précisions qu’un avis de motion amendant un règlement de zonage a été voté par le conseil municipal de Saint-Pascal, en décembre dernier, afin de permettre notamment l’implantation de plus d’un bâtiment principal sur un même terrain et l’implantation d’un lave-auto détaché d’une station-service ou d’un poste d’essence. Cet amendement concerne la zone CC1 que la directrice au développement et communications de Saint-Pascal, Emilie Poulin, nous a confirmé correspondre au secteur de la rue Rochette, à l’entrée de la ville.