Sophie Pelletier part à la conquête de la France

Crédit photo : Courtoisie

Après avoir parcouru le Québec avec « Les météores » et poursuivi le développement de ses nombreux projets, Sophie Pelletier fera sa rentrée montréalaise au Cabaret Lion d’Or, le 28 février prochain, dans le cadre de Montréal en lumière. Accompagnée de ses musiciens et invités (Daran, Jipé Dalpé), l’auteure-compositrice et interprète promet à son public un moment unique, dans une salle qui lui a souvent porté bonheur.

Sollicitée par plusieurs acteurs influents de l’industrie musicale en France, Sophie Pelletier vient de signer avec le label « Space Party » et l’agence « Music Media Consulting » pour le lancement d’un premier extrait sur les ondes européennes. C’est le titre « À l’envers », déjà très apprécié des radios québécoises, et remixé pour l’occasion, qui a été choisi comme première carte de visite.

Mais l’aventure française de Sophie Pelletier ne s’arrête pas là. Elle vient en effet d’être invitée à participer au Festival Pause Guitare d’Albi, dans le sud de la France. Elle y présentera une série de vitrines et de spectacles entre les 3 et 8 juillet 2018.