Une solution technologique pour éviter les feux de ferme

Crédit photo : Courtoisie

Une entreprise de Saint-Hyacinthe a créé un procédé technologique qui agit comme outil de diagnostic en temps réel installé dans les panneaux électriques des fermes où se trouvent les animaux. Le but est d’éviter les sinistres, sachant que près d’un incendie sur deux est attribuable à un problème électrique.

Prevtech, spécialisée dans les systèmes de prévention d’incendies pour les bâtiments agricoles, a développé une technologie unique qui permet de détecter les anomalies électriques et de générer des alertes en temps réel sur le téléphone intelligent des producteurs et leurs électriciens. Une technologie qui permet de réduire les risques, mais aussi le traumatisme vécu par les familles agricoles, selon le directeur au développement des affaires Tony Rodrigue.

«C’est un modem de communications sur lequel on branche des capteurs et on va détecter des défauts électriques. De nos jours, il y a tellement d’équipements électriques sur les fermes qu’il faut de plus en plus avoir recours à des réseaux électriques performants pour faire rouler les différentes opérations. Pour les familles agricoles, cela devient difficile de garder un œil sur les composantes électriques, Prevtech le fait pour eux», ajoute-t-il.

Le diagnostic permet d’agir en prévention pour éviter des sinistres.

«Tu vois à l’avance ce qui est sur le point de briser. Si les gens prennent les mesures correctives pour régler les problèmes, on va éviter des sinistres», ajoute Tony Rodrigue.

L’appareil est reconnu par des compagnies d’assurance comme Promutuel, qui offre une réduction sur les primes.