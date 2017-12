Le Soleil retrace l’histoire de la compagnie Normand

Crédit photo : Archives Stéphanie Gendron

Pour souligner son 120e anniversaire, le quotidien de Québec, Le Soleil, s’est lancé dans une tournée des entreprises de la capitale et de l’est de la province qui rivalisent avec le journal en terme de longévité.

C’est ainsi que la journaliste Johanne Fournier s’est intéressée à l’histoire de la compagnie Normand, établie à Saint-Pascal depuis 1880. Dans son article, le directeur de l’administration, des ventes et du marketing, M. Marc Normand, arrière-arrière-petit-fils du fondateur François Normand, raconte comment l’entreprise a été propulsée grâce à un contrat signé avec les constructeurs du chemin de fer qui allait relier Lévis à Rivière-du-Loup. L’entente prévoyait, à l’époque, la livraison d’une brouette par jour, sept jours par semaine. Même si la production de brouettes est maintenant terminée depuis la fin des années 1960, « les produits qui sortent [aujourd’hui] des usines Normand sont des souffleuses à neige, des épandeurs sel et sable, des remorques agricoles, des wagons de ferme, des niveleuses unisol et des plateformes tout usage », peut-on lire.