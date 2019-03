Une soixantaine de personnes à la rencontre d’informations sur le Défi Everest

Crédit photo : Courtoisie

Une soixantaine de personnes étaient rassemblées, le 27 février, à la Salle Desjardins du Centre Bombardier, pour la rencontre d’information sur la tenue du 1er Défi Everest – La Pocatière, qui aura lieu le 28 septembre 2019 dans la côte du Collège.

Des représentants de plusieurs organismes et d’entreprises de la région ont pu en apprendre davantage sur le déroulement du Défi Everest, sur les pratiques citoyennes accessibles et gratuites, ainsi que sur les méthodes d’inscription pour les équipes de participants et les organismes qui souhaitent bénéficier du don orienté, unique aux collectes de fonds signées Défi Everest.

À la suite de la présentation d’Yvan L’Heureux, créateur de l’événement, de nombreuses questions ont été soulevées, démontrant ainsi l’intérêt de l’assistance. Le soutien de la Ville de La Pocatière s’est révélé vif et concret lors de l’intervention du directeur général, Daniel Chabot : « J’invite chaque personne présente ce soir à communiquer à son entourage son enthousiasme et son intérêt à participer au Défi Everest. Marcher ensemble, c’est créer un réseau, tisser des liens pour une communauté dynamique. »

Le défi représentera 225 montées de la côte en équipe. On attend au moins 250 personnes.

La Pocatière peut également compter sur l’implication et les efforts concertés des trois membres de son comité organisateur, Isabelle Labrecque, Gérald Beaulieu et Michael Redmond.

Dès la mi-mars, tous ceux qui le désirent pourront s’inscrire sur le site Internet renouvelé du Défi Everest au www.defieverest.com.