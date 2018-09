Les soirées Rire en salle de retour dans un Cabaret Cogeco rénové

Crédit photo : Courtoisie

Les Arts de la scène de Montmagny ont dévoilé jeudi dernier les soirées Rire en salle, la série d’humour en formule cabaret. Neuf humoristes établis ou de la relève vous attendent entre septembre et mai prochains au Cabaret Cogeco qui a entièrement été revampé pendant l’été.

Devant le succès de l’an dernier, le cabaret a été rénové afin d’augmenter le nombre de places. Christian Noël, directeur général des Arts de la scène de Montmagny, explique : « La réponse pour ces soirées a été au-delà de nos attentes. Certaines soirées affichaient complet plusieurs semaines avant l’événement, si bien que nous avons décidé d’agrandir. Les murs de notre salle de conférence ont été abattus afin d’accueillir jusqu’à 120 personnes en formule cabaret, et près de 175 personnes en formule dinatoire lors de nos événements. »

La première à baptiser le nouveau Cabaret Cogeco est Rosalie Vaillancourt. Assistez-y le jeudi 20 septembre à Montmagny.

Le jeudi 11 octobre, c’est Guillaume Pineault qui sera en rodage. Certains se souviendront certainement de lui en première partie de Phil Roy.

Oscillant avec désinvolture entre le confort et l’inconfort total, Yannick De Martino exprime en peu de mots son univers surprenant. Histoires anecdotiques, poèmes semi-profonds, grandes réflexions non existentielles…Voici à quoi vous pouvez vous attendre pour sa première visite à Montmagny le mardi 13 novembre.

Guillaume Wagner viendra roder son troisième one man show, intitulé « Du cœur au ventre » le jeudi 29 novembre. Découvrez 1h30 de nouveau matériel.

Fascinante personnalité, Sam Breton dégainera avec une aisance désarçonnant ses gags le jeudi 24 janvier.

Pierre-Luc Pomerleau sera en spectacle le mercredi 20 février. D’une efficacité renversante et doté d’un charisme percutant, il séduit à tout coup grâce à un style analytique. Vous l’avez vu à l’Aréna de Montmagny en juin dernier en première partie de Martin Matte… Membre fondateur des Chick’n Swell, Daniel Grenier est synonyme d’avant-gardisme, d’ingéniosité, de folie, d’intelligence. Soyez présents pour ses absurdités le jeudi 21 mars. Ce duo féminin est composé de deux cépages québécois : un aux accents boisés de la Gaspésie (Ève Côté) et l’autre aux notes de bleuets du Lac St-Jean (Marie-Lyne Joncas). Avec leur spectacle « Su’l gros vin », les filles abordent la recette du bonheur avec désinvolture, et ce, autour d’un verre de vin…ou deux…ou plus! Ne ratez pas le tout premier passage de Les Grandes Crues à Montmagny le mercredi 17 avril.

« À ces humoristes s’ajoutera un humoriste mystère dont on ne peut pas encore dévoiler l’identité », ajoute Christian Noël.