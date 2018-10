Les Soirées Fous Rires débarquent à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Pour la première édition des Soirées Fous Rires à Saint-Jean-Port-Joli, le Groupe Cinglé présente Faf comme tête d’affiche au Ras L’Bock.

Faf a fait la première partie de Mike Ward, Jean-François Mercier, PA Méthot, Réal Béland, Martin Petit et plusieurs autres. L’imprévisible Jérôme Claveau assurera l’animation de cette soirée complètement délirante. Jérôme a animé les soirées d’open Mic du plus récent Comédiha et roule sa bosse depuis plusieurs années sur la scène humoristique québécoise. En première partie, vous apprendrez à connaître six humoristes de la relève.

Venez découvrir « Les Soirées Fous Rires », un nouveau concept présenté à Québec, Rivière-du-Loup, Rimouski, Trois-Rivières, Montmagny et maintenant Saint-Jean-Port-Joli, une fois par mois. Billets en prévente sur https://lepointdevente.com/billets/sfr181115001.