Soirée LU. – littérature et univers virtuels : de passage dans deux bibliothèques

Crédit photo : Courtoisie

Pour contrer l’ennui et le froid de novembre, le Centre d’art de Kamouraska invite la population à deux représentations de la Soirée LU. – littérature et univers virtuels, avec l’auteure Gabrielle Filteau-Chiba.

Ces soirées promettent une incursion singulière dans le vaste domaine de la littérature, sous la forme de lecture d’extraits inédits par l’auteure invitée sur fond d’images mouvantes et de diffusion d’une vidéo poétique en réalité virtuelle tournée dans des territoires régionaux, le tout accompagné de boissons chaudes aux notes d’automne. Rendez-vous le jeudi 22 novembre à 19h00 à la bibliothèque de Saint-André-de-Kamouraska ou le mercredi 28 novembre à 19h00 à la bibliothèque de Saint-Bruno-de-Kamouraska. Tous les détails sont disponibles au www.centredartkamouraska.ca.

Devant le succès d’une soirée similaire tenue au Centre d’art de Kamouraska cet été, l’équipe a décidé de récidiver et d’en faire un événement mobile : LU. se tiendra dans les bibliothèques de Saint-André-de-Kamouraska (le 22 novembre à 19h00) et de Saint-Bruno-de-Kamouraska (le 28 novembre à 19h00). Les participant(e)s pourront expérimenter le court film de réalité virtuelle PANORAMIQUE – 360° de poésie et prêter l’oreille à la voix de l’auteure invitée, Gabrielle Filteau-Chiba, qui fera la lecture d’extraits de son prochain livre, accompagnée de projection d’images mouvantes. La Soirée LU., c’est une expérience renouvelée, singulière, du territoire grâce au pouvoir des mots et des images. À celles et ceux qui hésitent à mettre le nez dehors, notez que chacun(e) aura droit à une boisson gratuite et chaude aux parfums d’automne : café alcoolisé à l’érable ou chocolat chaud épicé cardamome et Cayenne.

Gabrielle Filteau-Chiba fera la lecture d’extraits inédits d’un nouvel ouvrage sur lequel elle travaille, dont l’histoire met à l’honneur le Haut-Pays du Kamouraska, suite fort attendue de son premier roman Encabanée (Éditions XYZ, 2018). Depuis sa sortie en février, ce roman a fait l’objet d’une importante couverture médiatique et a été finaliste du prix Jovette-Bernier, qui récompense les écrivain(e)s bas-laurentien(ne)s pour une parution récente et exceptionnelle. Gabrielle vit à Saint-Bruno-de-Kamouraska. Elle écrit, traduit, illustre et défend la beauté naturelle de sa région adoptive.

En plus des extraits littéraires, les participant(e)s pourront vivre une expérience de réalité virtuelle avec le film PANORAMIQUE – 360° de poésie. Cette courte vidéo propose une plongée virtuelle de 360° dans trois poèmes d’écrivain(e)s québécois(e)s – dont l’auteur et professeur Jean-Philippe Chabot, de Rimouski – ; ces poèmes, portant sur le paysage, sont illustrés et mis en scène dans des images captées sur le territoire de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Cette vidéo est une réalisation de La Fabrique culturelle de Télé-Québec, en collaboration avec la SODEC. À noter qu’il y aura deux casques de réalité virtuelle disponibles et que l’expérience dure 4 minutes.