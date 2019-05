Soirée CARDIO-SOLEIL de l’école Hudon-Ferland

Crédit photo : Courtoisie

C’est dans une salle comble que s’est tenue, vendredi dernier, la soirée CARDIO-SOLEIL animée par les élèves de 6eannée de l’École Hudon-Ferland. Le tout était sous la supervision de l’enseignante instigatrice du projet, Mme Judith Goulet.

Tout-petits et très grands s’étaient donné rendez-vous à la salle l’Univers de Saint-Alexandre pour participer à cette soirée de mise en forme en vue de recueillir des fonds pour Opération Enfant Soleil.

Se sont succédé différentes chorégraphies comprenant des mouvements à la fois cardio-vasculaires et musculaires ainsi qu’un retour au calme avec des étirements. Ces routines ont permis aux participantes et participants de donner leur pleine mesure durant plus d’une heure, de brûler des calories, et ce, tout en s’impliquant dans une cause juste et noble : l’aide aux enfants malades.

Au terme de la soirée, 2350 $ ont été amassés.