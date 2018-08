Mes soins restent ICI toujours apolitique

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Le comité composé de citoyens et de professionnels de la santé du Kamouraska, Mes soins restent ICI, assure qu’il demeure apolitique, malgré l’appui à la candidate caquiste d’un de ses membres de la première heure, M. Sylvain Lemieux.

Cette précision a été apportée par le porte-parole citoyen du comité, M. Jean Martin. « M. Lemieux n’évolue plus au sein du comité. Il a demandé à réintégrer Mes soins restent ICI, mais nous avons refusé, justement parce qu’il appuie ouvertement une candidate », expliquait-il.

« M. Lemieux n’évolue plus au sein du comité. Il a demandé à réintégrer Mes soins restent ICI, mais nous avons refusé, justement parce qu’il appuie ouvertement une candidate. » – Jean Martin

L’autre élément qui est à l’origine de cette confusion est le fait que le membres du comité étaient présents lors de la rencontre organisée par le candidate Marie-Ève Proulx et le porte-parole officiel en matière de santé de la CAQ, François Paradis, le 22 août dernier. Deux jours plus tard, lorsque le candidat péquiste Michel Forget a dévoilé les engagements de son parti en matière de santé, aucun représentant de Mes soins restent ICI n’étaient présent.

« Nous n’étions pas présents, car nous n’avons tout simplement pas reçu d’invitation », d’indiquer Jean Martin. « Si on nous avait invité, on se serait déplacé et ces valables pour tous les partis. Nous, notre cause, c’est le maintien des soins de santé au Kamouraska et notre objectif demeure le même : faire entendre nos revendications à tous ceux qui veulent les entendre », concluait-il.