Soins infirmiers : un programme d’études toujours à l’avant-garde

Crédit photo : Courtoisie

Le programme de Soins infirmiers du Cégep de La Pocatière est l’une des sept formations de l’établissement offrant à ses étudiants un hébergement gratuit en résidence, pour deux sessions consécutives.

En plus de cet incitatif, il existe des bourses d’accueil de 500 $ et, pour la toute première année, s’ajoute deux bourses de la Commission des partenaires du marché du travail. Au montant de 1 700 $ chacune, elles seront octroyées par tirage au sort parmi tous les étudiants de Soins infirmiers.

Au-delà des sous, l’équipe du programme de Soins infirmiers a à cœur de favoriser la simulation pour mieux préparer la relève. Ainsi, en 2017, s’est joint à l’équipe le mannequin « Lucina » qui permet la simulation d’un accouchement. Et en ce début d’année 2018, s’ajoute un lieu de formation indispensable pour les étudiants actuels et futurs, soit la clinique-école « Ta santé mobile ». « Nous avons toujours le souci que nos programmes d’études se démarquent et offrent le meilleur à nos étudiants, d’ici ou d’ailleurs. En Soins infirmiers, plus que jamais, nos étudiants ont la chance de réaliser des apprentissages dans des environnements stimulants et de mettre leurs compétences au service de la communauté », mentionne la directrice générale du Cégep de La Pocatière, Mme Marie-Claude Deschênes.