Sœur Angèle insuffle une dose de bonheur à Saint-Denis

Crédit photo : Maxime Paradis

Sœur Angèle a insufflé une bonne dose de bonheur, jeudi dernier, lors de la 14e édition du Marché des produits alimentaires et artisanaux de Saint-Denis-De La Bouteillerie. Armée de sa bonne humeur légendaire et de ses recettes irrésistibles, elle a conquis le cœur et les estomacs des Kamouraskois.

Elle n’avait pas mis les pieds à Saint-Denis depuis quelques décennies, nous a-t-elle dit. Sœur Angèle était donc très heureuse de pouvoir renouer avec le village et la région, dans le cadre de la 14e édition du Marché des produits alimentaires et artisanaux. « Vous êtes tellement accueillants », s’est-elle exclamée.

Présente dans le quotidien des Québécois depuis 62 ans par différentes émissions de télévision sur les plus grandes chaînes francophones, Sœur Angèle enseigne depuis tout ce temps l’art de la table, les plaisirs gourmands et les petits bonheurs, tout en demeurant « à la page » des dernières tendances culinaires. « J’accompagne beaucoup de voyageurs à travers le monde et j’aime goûter à tout », mentionne-t-elle.

Elle affirme également que les Québécois sont aussi beaucoup plus ouverts en matière d’alimentation aujourd’hui qu’ils ne l’étaient par le passé. L’immigration, selon elle, a joué un rôle primordial dans l’ouverture de leurs horizons culinaires. « Je me souviens lorsque j’ai travaillé à Expo 67, on commençait à peine à sortir des navets et des patates et à intégrer des poissons, des champignons et des poivrons dans notre alimentation. »

« Je me souviens lorsque j’ai travaillé à Expo 67, on commençait à peine à sortir des navets et des patates et à intégrer des poissons, des champignons et des poivrons dans notre alimentation. » – Soeur Angèle

Cuisine locale

Très occupée, Sœur Angèle en a profité pour bien rentabiliser son passage à Saint-Denis. En après-midi, elle a cuisiné des côtelettes d’agneau de l’Agnellerie de Kamouraska, en compagnie de Christian Philippe Roy de CoLabo Culinaire. « Votre agneau n’est pas le préféré des grands chefs pour rien. Il goûte les herbes salines et c’est ce qui fait qu’il est si recherché », a-t-elle confié.

En soirée, Sœur Angèle a offert sa conférence « Le bonheur selon Sœur Angèle » où elle fait l’apologie de l’amour, de la tendresse et où elle répond sous forme de conseils à une centaine de questions que le public lui a envoyées après avoir vaincu son cancer.

Grosse prise

Pour la coordonnatrice du Marché des produits alimentaires et artisanaux, Sylvie Lévesque, le passage de Sœur Angèle demeure une des « plus belles prises » qu’elle a réalisées depuis qu’elle organise l’événement. « On avait eu Jean Soulard il y a quelques années qui avait donné une conférence, mais c’est la première fois qu’on a un aussi gros nom qui offre une démonstration culinaire et une conférence le même jour », expliquait-elle.

Quarante-deux exposants étaient réunis cette année au Marché des produits alimentaires et artisanaux de Saint-Denis-De La Bouteillerie, dont plusieurs provenaient de l’extérieur de la région. De ce nombre, dix en étaient à leur première présence.