Crédit photo : Courtoisie

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Voyage La Pocatière vous proposent la Slovénie, une histoire de coeur, avec Les Grands Explorateurs, le dimanche 3 février à 16 h.

À la fois slave et méditerranéenne, la Slovénie est à cheval entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest. Avec ses sommets enneigés, ses rivières sauvages et sa côte Adriatique aux accents vénitiens, Noémie De Pas vous invite à arpenter les routes d’un des plus petits pays du monde.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.