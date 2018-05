Skisrécup rend hommage au skieur JP Auclair

Crédit photo : Maxime Paradis

L’entreprise-école Skisrécup a décidé de rendre hommage au skieur Jean-Philippe Auclair de Québec, décédé dans une avalanche en Argentine en 2014. Pour ce faire, ils ont confectionné des meubles avec les skis du défunt skieur, qu’ils ont ensuite remis à son père, M. Jean Auclair.

Considéré comme un des pionniers du ski style libre au pays, Jean-Philippe Auclair était le cofondateur de l’entreprise Armada, reconnue pour ses deux modèles de skis « freestyle », AR5 et ARV, aux doubles extrémités arrondies. Dans les dernières années de sa vie, JP, comme tout le monde l’appelait, avait abandonné la pratique du ski style libre pour s’adonner principalement au ski hors-piste. Il a perdu la vie de façon tragique le 29 septembre 2014, emporté par une avalanche en Argentine, alors qu’il s’adonnait à sa passion.

À l’entreprise-école Skisrécup, spécialisée dans la conception de meubles à partir de skis recyclés, les élèves avaient déjà l’habitude de travailler les skis Armada. « À chaque fois, ils me demandaient pourquoi ces skis-là étaient arrondis des deux côtés », d’indiquer François Boucher, enseignant responsable de l’entreprise Skisrécup et de la concentration ski-snow de l’École secondaire Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal.

« Michel m’a mis en relation avec le père de Jean-Philippe. Je lui ai parlé de ce qu’on faisait et il nous a donné les skis qui appartenaient à son fils qu’on a utilisé pour la conception des meubles en son honneur. » – François Boucher

Lorsqu’il a découvert qu’un ami de sa mère, Michel Auclair, était l’oncle de JP Auclair, François Boucher y a vu une belle occasion de mieux répondre aux questions de ses élèves en mettant en place un projet qui marierait éducation et hommage à un grand skieur de chez nous. « Michel m’a mis en relation avec le père de Jean-Philippe. Je lui ai parlé de ce qu’on faisait et il nous a donné les skis qui appartenaient à son fils qu’on a utilisé pour la conception des meubles en son honneur », d’expliquer l’enseignant.

Remise

Le 16 mai dernier en après-midi, les élèves travaillant au sein de l’entreprise Skisrécup ont donc procédé au dévoilement et à la remise des meubles conçus à partir des skis de Jean-Philippe Auclair. Son père, Jean Auclair, était présent. « Ça fait chaud au cœur », a-t-il déclaré. « C’est un geste que JP aurait sûrement apprécié. Il était très ouvert au monde et il aimait beaucoup redonner aux autres », a-t-il déclaré.

Véritable coup de cœur, Jean Auclair a mentionné qu’il apporterait la table à son chalet. Quant au banc, il aimerait peut-être en faire bénéficier d’autres personnes dans un endroit public. « Il y a une boutique de ski à Québec où Jean-Philippe avait l’habitude d’aller. Il cadrerait très bien dans leur décor, à mon avis. »

Pour l’entreprise Skisrécup, ces meubles en hommage à JP Auclair viennent marquer le point final d’une année riche en projets et en reconnaissances. Rappelons qu’au cours des derniers mois, l’entreprise-école a notamment remporté un prix aux finales locales et régionales du Gala OSEntreprendre, développé une entente d’approvisionnement en ski avec la multinationnale Rossignol et réalisé un ensemble de meubles en démonstration au Massif de Charlevoix.