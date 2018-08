Un sixième encan d’œuvres d’art au Centre d’art de Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie Centre d'art de Kamouraska

Le Centre d’art de Kamouraska convie les amateurs d’arts visuels et les collectionneurs à la sixième édition de son encan d’œuvres d’art, le dimanche 26 août à 14h00. L’évènement, se déroulant au centre communautaire de Kamouraska, sera animé pour une quatrième année consécutive par Christian Bégin.

Une exposition pré-enchères sera accessible dès 11h, heure à laquelle débuteront également les inscriptions. Le catalogue des œuvres et tous les détails de l’évènement sont disponibles au : http://www.centredartkamouraska.ca/ateliers/une-sixieme-edition-de-lencan-annuel-doeuvres-dart.

Dans une gamme de prix variés, la sélection des œuvres d’art de l’encan 2018 saura satisfaire les collectionneurs de tout acabit. Grâce à des dons provenant d’artistes et de collectionneurs privés, l’équipe du Centre d’art de Kamouraska est fière d’annoncer la mise aux enchères d’œuvres d’artistes établis tout autant que de la relève, du Bas-Saint-Laurent et d’ailleurs au Québec, notamment René Derouin, Marcel Bellerive, Fernand Toupin, Chuck Samuels, Michel Lagacé, Normand Rajotte, Laurence Belzile, Virginie Chrétien, Baptiste Grison, Olivier Blot, Denise Pelletier, Caroline Bolieu, Fernande Forest, Miguel Forest, Gernot Nebel, Marie-Chloé Duval, Ito Laïla Le François, Jean-Philippe Roy et bien d’autres encore. Les participants pourront donc acquérir des œuvres de disciplines artistiques variées en art contemporain, en art actuel et en métiers d’art : peinture, sculpture, gravure, photographie, eau-forte, pastel, embossage, lithographie, etc.