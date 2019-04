Sixième édition du grand défi 3 heures de spinning

Crédit photo : Trust "Tru" Katsande (Unsplash.com)

Le Conseil d’administration de La Traversée confirme la tenue du GRAND DÉFI 3 HEURES DE SPINNING 2019 le samedi 4 mai prochain.

«La Traversée organise cette activité de financement pour une sixième année consécutive afin de promouvoir l’activité physique (seule ou en groupe) comme étant un des moyens essentiels pour garder une bonne santé mentale. Cette levée de fonds a pour but, d’une part, d’augmenter les ressources dont les membres ont besoin et, d’autre part, d’être en mesure de mieux répondre à ceux et celles qui, comme nous, veulent profiter pleinement de la vie. L’objectif de l’édition 2019 est d’amasser 10 000$ », dit Éliane D’Anjou, directrice générale de l’organisme.

La porte-parole officielle de l’événement est Madame Nathalie Soucy. «La Traversée est un pilier de la promotion de la santé mentale dans notre région. C’est un honneur inspirant de vous inviter à participer à cet évènement »

Mesdames Maude Langlais-Morneau et Kathy Michaud animeront cette année le GRAND DÉFI 3 HEURES DE SPINNING qui aura lieu le samedi 4 mai prochain, de 10 h à 13 h, à la salle de spinning du Cégep de La Pocatière. Le DJ Zacharie Dionne en assurera la musique.

La population est donc invitée à réserver l’un des 30 vélos avant le 27 avril prochain.

Rappelons que La Traversée est un organisme communautaire, situé à La Pocatière, qui a pour mission de venir en aide aux résidants du Kamouraska vivant des problèmes de santé mentale ainsi qu’à ceux qui veulent protéger celle-ci.