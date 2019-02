Six nouvelles classes de maternelle 4 ans à la prochaine rentrée

Crédit photo : Unsplash.com

Le gouvernement Legault souhaite que la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup installe 18 nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein sur le territoire, mais il sera seulement possible d’en implanter six à la prochaine rentrée scolaire.

Pour le moment, impossible de savoir à quel endroit les maternelles 4 ans seront installées au Kamouraska ou dans Rivière-du-Loup. Pour des raisons de disponibilités de locaux et de ressources disponibles, la direction de la Commission scolaire estime pouvoir en mettre six en place à la prochaine rentrée.

Actuellement, au Kamouraska, il y a des maternelles quatre ans à l’école de Saint-André (4 élèves) et Saint-Pascal (12 élèves).

« Cette annonce viendra bonifier l’offre de services éducatifs préscolaire de la commission scolaire sur l’ensemble de notre territoire, une bonne nouvelle pour les parents qui souhaiteraient en bénéficier », de rappeler Antoine Déry, directeur général de la commission scolaire. Dans une première phase d’implantation, seuls les milieux les moins favorisés seront ciblés.

« À terme, on prévoit la possibilité d’offrir ce service dans l’ensemble de nos écoles primaires. Pour 2019-2020, il serait plus réaliste de penser à en ajouter cinq ou six aux six classes déjà présentes », renchérit-il.

« En effet, avant de déployer ce service dans un milieu, la commission scolaire soit s’assurer d’avoir l’espace disponible (locaux), les ressources humaines (enseignants et soutien) et l’adhésion des parents », de noter Edith Samson, présidente de la Commission scolaire. Elle rappelle l’importance de donner l’information adéquate aux parents avant que ceux-ci ne procèdent à l’inscription de leur enfant.

Côte-du-Sud

À la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, à l’heure actuelle, il y a six classes de maternelle 4 ans, soit une à l’école Beaubien de Montmagny, deux à l’école Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace, une à l’école Chanoine-Ferland de Saint-Fabien-de-Panet, une à l’école Belle-Vue d’Armagh et une à l’école aux Quatre-Vents de Saint-Malachie.

« Selon l’annonce du ministère, nous pourrions offrir trois nouvelles classes de maternelle 4 ans. Cependant, nous devons faire une analyse (faisabilité, locaux disponibles, etc.) concernant les écoles qui pourraient offrir ce service », a indiqué Audrey Bilodeau, conseillère en communication à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.

Rappelons que le gouvernement de la CAQ souhaite réaliser une promesse électorale avec la création de centaines de classes de maternelle 4 ans partout au Québec.