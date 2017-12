Site internet de jumelage provincial entre organismes et les bénévoles

Crédit photo : Courtoisie

Nouveau site internet pour la recherche de bénévole. Jebenevole.ca est la seule plateforme provinciale de jumelage entre les organismes et les bénévoles.

Administré par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, le site www.jebenevole.ca présente des offres de bénévolat avec des outils de recherche ainsi que des filtres permettant le jumelage entre organismes et individus de manière à combler les ressources humaines bénévoles.

Vous voulez devenir bénévole? Consultez www.jebenevole.ca et trouvez l’implication bénévole de votre choix. Vous êtes un organisme et vous avez besoin de bénévoles? Aller inscrire votre organisme à www.jebenevole.ca et après validation par le Centre d’action bénévole de votre région, vous pourrez inscrire les offres en bénévolat dans votre organisation.

Le site est présentement en ligne et déjà plus d’une centaine d’offres de bénévolat sont affichées.