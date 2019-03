Simon Olivier nommé entraineur-chef de l’année

Crédit photo : Courtoisie

C’est lors du Gala méritas 2019 de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) que l’entraineur-chef de l’Everest de la Côte-du-Sud a été couronné entraineur-chef de l’année.

Pour sa première participation au Gala méritas de la LHJAAAQ, l’Everest est loin d’être revenu bredouille. En effet, Simon Olivier a triomphé en mettant la main sur le titre d’entraineur-chef de l’année, ce qui lui a aussi valu une place sur la première équipe d’étoiles. Mentionnons que l’homme originaire de Lévis était également en nomination dans la catégorie « Directeur-gérant de l’année. » « C’est flatteur quand c’est un titre qui est voté et décerné par les pairs dans la ligue, donc c’est certain que je suis fier, mais ça ne se fait pas tout seul. Dans tout ça, il y a mes entraineurs adjoints, le personnel autour de l’équipe, les joueurs et toute l’organisation qui est derrière le comité hockey qui nous donne les bonnes ressources pour travailler », rappelle l’entraineur.

Les études étant au cœur de la philosophie de la LHJAAAQ, celle-ci a honoré des athlètes-étudiants de chaque équipe qui se sont distingués sur le plan académique. Du côté de l’Everest de la Côte-du-Sud, Charles Hébert, Ryan Massicotte et Mathieu Ferland ont respectivement obtenu des bourses de 700 $, 400 $ et 300 $. Rappelons qu’un suivi constant est fait auprès des joueurs qui évoluent au sein de l’organisation sud-côtoise afin que ceux-ci soient assidus dans leurs études.

Pour sa première année au sein de la LHJAAQ, l’Everest de la Côte-du-Sud a eu l’honneur d’être en nomination dans la catégorie « Organisation de l’année ». L’organisation sud-côtoise tient d’ailleurs à féliciter les Forts de Chambly qui ont été couronnés gagnants dans cette catégorie. Finalement, le gardien de but Xavier Bolduc était pour sa part en nomination dans la catégorie « Coup de cœur de l’année ». Ce joueur originaire de Saint-Éphrem était en nomination en raison de son implication au sein de l’équipe et dans la communauté. La participation de Yan-Cédric Gaudreault – qui évolue désormais pour le Titan d’Acadie-Bathurst – au Défi mondial junior A a également été soulignée par la ligue.