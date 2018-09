Simon Laboissonnière veut une clinique de gestion de la douleur

Crédit photo : Maxime Paradis

Le candidat libéral dans Côte-du-Sud, Simon Laboissonnière, veut consolider les services offerts actuellement à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière et en ajouter un nouveau. Il propose la mise en place d’une clinique de gestion de la douleur.

Cet engagement est le fruit de consultations réalisées par Simon Laboissonnière et son équipe, au cours des dernières semaines, auprès des membres du comité Mes soins restent ICI et différents intervenants du milieu kamouraskois. « Ce qui est principalement ressorti, c’est toute la question de volume de soins nécessaire quand vient le temps d’attirer ou de conserver des spécialités à l’hôpital », a-t-il expliqué.

Simon Laboissonnière croit qu’un service de clinique de gestion de la douleur permettrait de résoudre cette problématique en consolidant les emplois actuels et en jouant un rôle attractif auprès des employés actuels et futurs de l’établissement. Il estime qu’il revaloriserait également le rôle de l’hôpital à l’échelle régionale. « C’est un service qui n’apporterait pas de nouvelles spécialités, mais qui serait complémentaire à l’offre actuelle », ajoutait-il.

Au nombre de trois dans les établissements du CISSS du Bas-Saint-Laurent, la clinique de gestion de la douleur de La Pocatière deviendrait la quatrième après Rimouski, Rivière-du-Loup et Mont-Joli et traiterait des douleurs chroniques comme l’arthrose et l’arthrite, en utilisant différentes techniques comme la pharmacologie, la physiothérapie, l’ergothérapie et la psychologie.

Nouveau macaron

En clin d’œil au macaron du comité Mes soins restent ICI, présent lors de cette annonce, Simon Laboissonnière a également dévoilé un nouveau macaron : le K+ sur fond rouge, qui vient rappeler son engagement à vouloir doter l’hôpital de La Pocatière d’un service supplémentaire. Le candidat libéral s’est engagé à porter ce nouveau macaron ainsi que celui de Mes soins restent ICI (cœur rouge avec la lettre K), tout au long de la campagne électorale.