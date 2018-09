Simon Laboissonnière s’engage à appuyer les démarches de réouverture du Camp Canawish.

Crédit photo : Courtoisie

Lors de sa tournée en Côte-du-Sud avec le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. François Blais, le candidat du Parti libéral du Québec, Simon Laboissonnière, a souhaité rencontrer les membres du conseil d’administration du Camp Canawish pour discuter de leurs démarches visant la reprise de leurs activités.

Lors de cette visite à Rivière-Ouelle, les membres du CA ont été en mesure d’expliquer la situation que vit présentement le camp de jour. Le candidat libéral s’engage à appuyer les démarches que les organisateurs auront choisies pour assurer la réouverture du Camp. « Le Camp Canawish est un site exceptionnel qui offre des séjours aux personnes devant composer avec des handicaps physiques ou intellectuels. C’est un emblème au Kamouraska et c’est pourquoi je vais travailler en collaboration avec les organisateurs pour assurer la pérennité du Camp », explique Simon Laboissonnière.

Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale abondait dans le même sens que le jeune candidat : « La pénurie de main-d’œuvre est un défi auquel fait face l’ensemble des régions du Québec. Je me réjouis que Simon appuie des initiatives locales qui visent à trouver des solutions pour pérenniser les industries et les organismes de sa circonscription. »

Les deux représentants du Parti libéral du Québec ont également profité de cette journée pour visiter les locaux des Ateliers Mon Choix et du Service d’Aide à l’emploi du Kamouraska (SAE) afin de discuter des enjeux rencontrés par les membres des deux organismes. Ils ont terminé la journée par une rencontre avec les dirigeants d’Aliments Asta inc. afin de parler de l’importance de l’immigration pour pallier le manque de main-d’œuvre.