Simon Dion-Viens et Sophie Pelletier honorés

Crédit photo : Courtoisie

Monsieur Simon Dion-Viens, pilote automobile, et madame Sophie Pelletier, auteure-compositrice-interprète, sont les récipiendaires du diplôme honorifique, pour les années 2017 et 2018. Cette distinction est remise annuellement par la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup en partenariat avec Premier Tech et rend hommage à une personne s’étant illustrée par sa passion, ses qualités humaines, son engagement dans le milieu et son implication exceptionnelle.

C’est donc au Campus Premier Tech que les nouveaux récipiendaires ont reçu leur prestigieux diplôme des mains de M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, de Mme Edith Samson, présidente de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup et de M. Yvan Tardif, directeur général de la commission scolaire. « Simon et Sophie, tous deux originaires du Kamouraska, sont des modèles pour les jeunes d’ici. De par leurs succès et les épreuves qu’ils ont surmontées au fil du temps, ils nous démontrent qu’avec persévérance et patience, on réalise ses rêves, même les plus fous! Nous sommes fiers de célébrer leur talent et leur dynamisme », de souligner M. Tardif.

Pour la présidente de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Mme Edith Samson, Simon et Sophie personnifient les valeurs mises de l’avant dans les établissements scolaires. « Ils sont tous deux habités par une soif d’apprendre et une volonté de s’améliorer sans cesse. Passionnés, ils ont fait beaucoup d’efforts afin de se rendre où ils sont actuellement. Nous ne pouvons qu’admirer leur détermination. Simon et Sophie font partie de ces êtres qui transforment leur rêve d’enfant en réalité. Pour nos élèves, jeunes et adultes, ils sont une source d’inspiration; pour notre personnel, une source de fierté. »

M. Bernard Bélanger, président du conseil et chef de direction de Premier Tech, s’est dit enchanté de s’associer à nouveau à la démarche de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup pour promouvoir l’excellence et la détermination. Selon M. Bélanger, les parcours de M. Dion-Viens et de Mme Pelletier sont le reflet des valeurs et des ambitions mises de l’avant par l’entreprise mondiale. « Ces deux Kamouraskois nous font la démonstration de la force des rêves et de la passion. Une telle soif de réussite se doit d’être encouragée et mise de l’avant. C’est donc avec fierté et enthousiasme que Premier Tech s’unit à la commission scolaire pour soutenir M. Dion-Viens et Mme Pelletier dans la poursuite de leurs objectifs de carrière. Souligner leur persévérance, leur dévouement et leur dynamisme est une façon concrète de motiver les jeunes de nos communautés à se surpasser! »

Le diplôme honorifique

Soulignons que le diplôme honorifique est remis depuis 2007-2008 à des personnes qui ont étudié ou qui étudient dans un établissement de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. M. Dion-Viens et Mme Pelletier sont respectivement les 11e et 12e récipiendaires. En plus d’apparaître au tableau d’honneur, les récipiendaires reçoivent un diplôme honorifique et une bourse de 1 500$ remise par l’entreprise Premier Tech. Ils se joignent ainsi à un groupe sélect d’individus qui ont fait leur marque en passant par les établissements de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup.