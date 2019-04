Simon Dion-Viens signe un partenariatmajeur avec Impact Ford

Crédit photo : Courtoisie

En vertu d’une entente signée en mars, le coureur automobile Simon Dion-Viens portera dorénavant les couleurs du concessionnaire louperivois Impact Ford pour les trois prochaines années.

Le directeur général d’Impact Ford, Tony Lefrançois, se réjouit bien évidemment de cette nouvelle. « Simon va arborer les couleurs d’Impact Ford tout au long de sa saison de course dans la prestigieuse série Nascar canadienne, ce qui inclut plusieurs événements majeurs tels le Grand Prix de Trois-Rivières. C’est une grande fierté pour nous de participer à notre façon aux exploits de ce sympathique pilote. »

De son côté, Simon Dion-Viens est ravi de poursuivre sa carrière au sein de la série professionnelle Nascar Pinty’s. « Je suis vraiment heureux et motivé de ma toute nouvelle association avec Impact Ford. J’adore m’entourer de gens dynamiques et je partage la même vision que l’équipe en place en concession.Avec des valeurs axées vers le service à la clientèle, je suis très fier d’avoir l’opportunité de les représenter sur les plus grands circuits canadiens. Nul doute que ce partenariat avec Impact Ford m’ouvre de nouvelles perspectives. »

Déjà, des interventions publicitaires sont prévues, mettant en vedette le pilote automobile. Il sera aussi présent lors d’essais routiers présentés dans la région par Impact Ford ce printemps et a accepté la présidence d’honneur de la toute première course de karting à se tenir dans les rues de Rivière-du-Loup en juillet prochain.