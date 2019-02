Simon Dion-Viens renouvelle son entente avec Castrol Canada

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec une grande fierté que Simon Dion-Viens et l’équipe de course SDV Autosport confirment le renouvellement de leur entente avec Castrol Canada à titre d’ambassadeur pour leurs produits.

Cette entente permettra au populaire pilote de disputer un minimum de 4 courses par saison dans la très compétitive série NASCAR Pinty Canada pour les 3 prochaines années. « Je travaille avec Castrol Canada depuis mes tout débuts en course automobile, il y a déjà plus de 15 ans. J’ai toujours eu beaucoup de plaisir à collaborer avec eux et au fil des ans, nous avons forgé d’excellentes relations et développé un partenariat gagnant centré sur le marché québécois. Ce sont des gens passionnés de course automobile tout comme moi et je suis très fier de pouvoir compter sur leur appui. »

« J’ai eu l’opportunité de remporter trois championnats québécois de la série GT en 2008, 2009 et 2010 et un championnat canadien de la série Supercar en 2013 en utilisant l’huile à moteur synthétique Castrol et leurs excellents lubrifiants de course. Comme je suis moi-même mécanicien, je sais que le choix de l’huile est primordial pour obtenir des performances maximales et une excellente fiabilité. Pour l’année 2019, je suis vraiment très heureux de renouveler ma collaboration avec Castrol Canada pour les trois prochaines années », explique le pilote NASCAR.

« Castrol Wakefield Canada est impliqué en course automobile avec plusieurs autres équipes canadiennes, et nous nous sommes toujours assurés d’une forte présence dans l’Est du Canada. Nous comprenons donc l’importance d’une visibilité accrue au Québec et dans les provinces maritimes. Simon utilise nos produits depuis le début de sa carrière en course automobile. Comme il connaît nos produits et leur fait confiance, nous sommes très fiers de compter sur lui comme ambassadeur, autant sur la piste que lors d’évènements promotionnels avec nos clients », explique Pascal Daudelin, directeur des ventes Castrol pour l’est du Canada.

Le pilote de la voiture 37 Castrol Canada annoncera sous peu son calendrier pour la saison 2019. De plus, d’autres partenaires importants seront annoncés au cours des prochaines semaines.