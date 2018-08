Simon Dion-Viens au plus fort de la lutte au GP3R

Crédit photo : Patrice Marchessault

Simon Dion-Viens était en piste dans le cadre de la 49e édition du prestigieux Grand Prix de Trois-Rivières. À bord de la voiture 37 Castrol Canada supportée par BestbuyPiecesd’ auto, WEFinances et Olivier Kamouraska Chrysler, le pilote du Kamouraska a fait tourner plusieurs têtes et fait preuve de combativité tout au long de l’épreuve.

« Nous sommes arrivés à Trois-Rivières avec une voiture très bien préparée par l’équipe Jacombs Racing. La voiture 37 a été performante dès les premiers tours de piste en pratique, le samedi. Après de minimes ajustements, nous étions sûrs d’obtenir un bon résultat en vue de la course du dimanche », explique le pilote.

« En qualification j’ai été en mesure de signer le 9e meilleur temps, mais je savais que nous étions capables de beaucoup mieux durant la course, car la voiture était réglée afin de conserver ses performances lors de long relais. C’était donc de très bon augure pour l’épreuve de 50 tours prévue à l’horaire du week-end. Pour la course, mon but était d’être patient et de préserver ma mécanique durant la première moitié de l’épreuve et j’ai été en mesure de me maintenir dans le Top 10 jusqu’à l’arrêt aux puits obligatoire que j’ai effectué au 15e tour ».

De retour en piste, Dion-Viens a commencé à accélérer la cadence afin de gravir de précieuses positions. « Avec moins de 10 tours à faire, j’ai effectué un dépassement clé afin de me hisser en 5e position. Malheureusement, un tour plus tard alors qu’un drapeau jaune a été agité, un contact au niveau de ma roue arrière gauche avec Labbé m’a envoyé en dérapage dans le virage numéro 1 ».

Peu de temps après, Dion-Viens a été obligé de retraiter dans la ligne des puits en raison de dommages sur la voiture.

« Même si le résultat final ne reflète pas les efforts déployés, je suis tout de même très fier de ma performance en piste et du travail accompli par tous les membres de mon équipe. »