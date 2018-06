Simon Dion-Viens de retour en piste au volant de la voiture Castrol Canada

Le coureur automobile Simon Dion-Viens sera de retour derrière le volant pour la saison 2018 dans la très populaire Série Nascar Pinty’s au volant de la voiture 37 aux couleurs de Castrol Canada, supportée par Bestbuy Pièces d’auto Rive Sud, WE Finances et Olivier Kamouraska Chrysler. Il prendra le départ de la première course en sol québécois de la saison à l’Autodrome Chaudière le 30 juin prochain.

Trois fois champion du Québec et champion national de la série “Canadian SuperCar“ en 2013, Simon Dion-Viens anticipe la saison 2018 avec fébrilité et optimisme. « Encore cette année, je m’attends à un niveau de compétition très relevé et je suis prêt à faire face à un tel défi. J’ai fait l’achat d’une nouvelle voiture pour les circuits ovales et les membres de mon équipe et moi-même avons travaillé très fort au cours des derniers mois afin que je puisse bénéficier de matériel d’excellente qualité. Je tiens d’ailleurs à remercier aussi l’équipe de King Autosport pour leurs précieux conseils et leur grande collaboration. Nous avons fait d’énormes progrès depuis mes débuts dans la série Nascar Pintys et je suis très confiant que nous pourrons batailler pour obtenir d’excellents résultats en piste avec la voiture 37 Castrol Canada, supportée par BestBuy Pièces d’auto Rive Sud, WE-Finances et Olivier Kamouraska Chrysler »

«J’ai la chance d’être très bien entouré et j’ai d’excellents partenaires qui me supportent année après année. J’ai une collaboration de haut niveau avec chacun d’entre eux et j’ai mis en branle différentes campagnes promotionnelles pour les représenter avec fierté tout au long de la saison » souligne Dion-Viens.

Le premier rendez-vous de la saison 2018 de la série Nascar Pinty’s aura lieu à l’Autodrome Chaudière le 30 juin prochain. Par la suite, l’équipe prendra la direction du Grand Prix de Trois-Rivières au mois d’août. Un troisième rendez-vous est aussi prévu au circuit du Canadian Tire Motorsport Park dans le cadre du très populaire week-end NASCAR à la fin août. Dion-Viens conclura sa saison en septembre du côté de l’Autodrome St-Eustache.

Simon Dion-Viens tient d’ailleurs à remercier ses principaux partenaires : Castrol Canada, BestBuy Pièces d’autos, WE Finances, Olivier Kamouraska Chrysler, Le Grand Prix de Trois-Rivières, Les Entreprises Rémi Charest, le FM107, KOMSTK Wrap/design et Construction Luc Moreau.