Un seul guichet plus accessible et central à Saint-Philippe-de-Néri

Suite aux récentes décisions concernant les centres de service et les guichets automatiques de Desjardins, un guichet a été installé dans un local de chez Plomberie Dumais à Saint-Philippe-de-Néri. Celui-ci remplace les deux guichets qui se trouvaient à Saint-Philippe et Mont-Carmel.

« Les deux ne faisaient pas assez de transactions. On a donc installé un guichet plus central et accessible, aussi pour Saint-Denis», a dit la directrice de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, Mme Line Gagnon.

Rappelons que le Centre de service de Saint-Philippe-de-Néri a été fermé en mars et celui de Mont-Carmel demeure. Il s’agit d’un guichet qui fait toutes les fonctions. Il sera bientôt remplacé par un guichet nouvelle génération.