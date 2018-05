Servlinks s’associe au Grand Labyrinthe

Crédit photo : Maxime Paradis

Pour sa 5e édition, le Grand Labyrinthe de La Pocatière devient le Grand Labyrinthe Servlinks. Ce changement de nom est le fruit d’une association entre le promoteur, Luc Pelletier, et Hugo Dubé, propriétaire de l’entreprise Servlinks Communication et Informatique IDC à La Pocatière.

Luc Pelletier ne s’est jamais caché de vouloir faire les choses en grand et son désir d’avoir un partenaire majeur pour cette 5e édition du Grand Labyrinthe en témoigne. En point de presse au Centre La Pocatière, il a rappelé les débuts modestes de cette idée folle qui se greffait, au départ, comme une activité de plus à la programmation de l’Halloween à La Pocatière. « En 2014, on se disait que si on avait 2000 visiteurs on serait content. En fait, on a finalement rejoint 6000 personnes », d’indiquer Luc Pelletier.

Au fil des ans, le rayonnement de l’activité n’a jamais cessé de croître et le nombre de visiteurs, lui, a pratiquement été multiplié par trois, notamment grâce à une ouverture précoce au milieu de l’été. « J’aime les idées de grandeur de Luc et le Grand Labyrinthe est aussi une activité qui rayonne au-delà de la région. C’est pile dans l’esprit de Servlinks de vouloir s’associer à des événements de cette envergure », de confier Hugo Dubé, qui précisait qu’il s’agissait d’un partenariat d’un an, pour le moment. Le promoteur du labyrinthe, lui, ne s’est pas caché qu’il espérait renouveler l’entente l’an prochain.

Livre des records?

Pour cette 5e édition, Luc Pelletier vise à accueillir au moins 17 000 visiteurs, comme l’an dernier. Pour ce faire, il agrandira significativement le Grand Labyrinthe qu’il fera passer à une superficie de 202 000 m2, soit l’équivalent de 32 terrains de football. De plus, le Grand Labyrinthe Servlinks déménagera sur le Rang 2 (Fronteau) à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, sur les terres de la Ferme Pellerat. L’accès se fera à partir de la Route Jeffrey.

Avec la superficie de cette année, Luc Pelletier offrira le plus grand labyrinthe au monde. Toutefois, il n’aura toujours pas battu le record absolu réalisé en 2014 en Californie. En fait, il compte égaliser ce record l’an prochain et en établir un nouveau pour le Livre des records Guinness en 2020. « C’est l’objectif qu’on s’est fixé. Une fois qu’on aura atteint ce record, on essaiera de se renouveler en trouvant une nouvelle formule qui fera parler du Grand Labyrinthe », concluait-il.