Servlinks renouvèle son partenariat avec le Grand labyrinthe

Crédit photo : Maxime Paradis

Servlinks Communication demeurera le partenaire principal du Grand labyrinthe pour encore deux ans. Le promoteur Luc Pelletier et le PDG de Servlinks Communication Hugo Dubé en ont fait l’annonce conjointement le 27 septembre en matinée.

Également propriétaire de l’entreprise Informatique IDC à La Pocatière, Hugo Dubé avoue être très satisfait du partenariat actuel avec le Grand labyrinthe. La visibilité est telle pour Servlinks Communication qu’il s’en fait parler régulièrement à Rivière-du-Loup, où est situé le siège social de son entreprise. « C’est assurément le partenariat qu’on a développé qui nous a apporté le plus de retombées à ce jour », a-t-il déclaré.

En renouvelant cette entente pour encore deux ans, Hugo Dubé s’assure que le Grand labyrinthe continuera de porter le nom de Servlinks jusqu’à ce que le promoteur établisse le nouveau record du monde de grandeur qu’il désire faire homologuer par le Livre Guinness des records. « Cette année, la superficie est de 50 acres. L’an prochain, on sera à 60 acres pour égaliser le record mondial et dans deux ans, on veut être à 70 et 75 acres », de préciser Luc Pelletier.

Excellent achalandage

Ouvert le 30 juillet dernier, le Grand labyrinthe Servlinks a déjà accueilli 11 000 visiteurs depuis le début de la saison. Luc Pelletier espère accueillir 25 000 personnes d’ici le 31 octobre prochain. « Les quatre sections sont complétées et jusqu’à maintenant, personne n’a encore réussi à sortir du labyrinthe par sa sortie réelle. Chaque fois, les visiteurs ont dû prendre les sorties de secours ou retourner à l’entrée pour en sortir », d’ajouter le promoteur.

Situé cette année entre le 2e Rang (Fronteau) et le chemin des Sables, à l’intersection de la route Jeffrey à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le Grand labyrinthe Servlinks proposera encore plusieurs activités spéciales dans ses sentiers d’ici la fin de la saison. Rappelons que sa conception a nécessité plus de 800 h de travail de la part du promoteur.